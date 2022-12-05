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Esra Dermancıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz-Ahu Yağtu' sorularına yanıt: Ben böyle bir istekte bulunmadım - Magazin haberleri

Esra Dermancıoğlu: Ben böyle bir istekte bulunmadım

Esra Dermancıoğlu, Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında da yaşanan "nafaka" konusu hakkındaki sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar ben boşanalı 12 sene oldu. Ben böyle bir istekte bulunmadım. Herkesin kendi kararı" açıklamasını yaptı

Giriş: 05.12.2022 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Esra Dermancıoğlu, Arnavutköy'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla oturup, sohbet eden Dermancıoğlu, çıkışta objektiflere poz verdi.

  • "HERKESİN KENDİ KARARI"

    Gazetecilere teşekkür eden oyuncu, Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında da yaşanan "nafaka" konusu hakkındaki sorularına, "Arkadaşlar ben boşanalı 12 sene oldu. Ben böyle bir istekte bulunmadım. Herkesin kendi kararı" şeklinde yanıt verdi.

    Esra Dermancıoğlu, daha sonra İngilizce, "I don't speak Turkish" (Türkçe konuşmuyorum) diyerek, espri yaptı. Ardından ünlü isim, başka bir mekana giriş yaptı.

  • "ALDATILDIM" DEMİŞTİ

    Esra Dermancıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada eski eşi Mehmet Esen'den ihanet nedeniyle ayrıldığını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk... Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." itirafında bulunmuştu.

    Çiftin bu birlikteliğinden Refika adında bir kızı bulunuyor.

  • CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU ARASINDAKİ NAFAKA DAVASI

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar (186 bin Türk lirası) nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

    Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.

  • YAĞTU, İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

    Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

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