"ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"
Öte yandan Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini "anlaşmalı" olarak sona erdiren Emina Javohic, "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek, hemcinslerini savunmuştu.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini 2018'de "anlaşmalı" olarak sona erdirmişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu:
Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin euroya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.