Esra Dermancıoğlu: Fransa’ya yerleştim
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Esra Dermancıoğlu, Fransa'ya yerleştiğini açıkladı
Giriş: 31.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:09
Esra Dermancıoğlu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.
Esra Dermancıoğlu; "Fransa’ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada, hiçbir şey kalmadı. İstanbul'a geldiğimde Ece Yörenç'te kalıyorum. Tabii çalıştığım için şu an Kapadokya'da kalıyorum" ifadelerini kullandı.
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