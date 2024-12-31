Esra Dermancıoğlu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

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Esra Dermancıoğlu; "Fransa’ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada, hiçbir şey kalmadı. İstanbul'a geldiğimde Ece Yörenç'te kalıyorum. Tabii çalıştığım için şu an Kapadokya'da kalıyorum" ifadelerini kullandı.