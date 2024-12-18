Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan, romantik tekne pozları
Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile romantik tekne pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 18.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:50
- 1
Esra Bilgiç, DJ Faruk Sabancı bir süredir birliktelik yaşıyor.
- 2
Çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seriyor.
- 3
Son olarak Esra Bilgiç, siyah elbisesiyle bir teknede sevgilisi Faruk Sabancı ile çekilen pozlarını yayımladı.
-
- 4
Ünlü oyuncu, yaptığı bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi ekleyerek takipçileriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ