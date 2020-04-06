Esra Balamir sunucu, oyuncu ve model olarak bilinen usta sanatçının koronavirüs oldu iddialarına yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Esra Balamir Kimdir?

Esra Balamir izleyicilerin televizyondan yakından tanıdıkları sunucu, oyuncu, model ve şarkıcıdır. Kral TV’de DJ’lik yaparak kariyerine adım atan sanatçı daha sonra kendi programını başka kanalda sunmaya başladı. Başka kanalda da daha sonraları sabah programı sunan Esra Balamir, Şafak Sezer’le de televizyon dizisi çekmiştir.

Kabere Kabere, Böyle mi Olacak, Reyting Hamdi gibi dizilerde de oyunculuk yapan sanatçı ayrıca TV’de müzik programında sunuculuk da yapmıştır. 1998 yılında kendi gibi oyuncu olan Yalçın Dümer’le evlendi ancak bir yıl sonra ayrıldılar.

Şimdiye kadar 5 albüm çıkaran Esra Balamir ayrıca Ünlüler Çiftliği ve İşte Benim Stilim programlarında da yer almıştır. Uzun süre albüm yapmayan ünlü sanatçı Söke Söke adlı albümle tekrar müzik piyasasına geri dönmüştür. Süer vizörlüğünü Demet Akalın’ın üstlendiği albümün klip çekimlerinde Demet Akalın rol almıştır.

Esra Balamir koronavirüse mi yakalandı?

Esra Balamir, yakın bir arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisinin de test yaptırdığını açıkladı. Esra Balamir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının testinin pozitif çıktığını ve kendisine de test yapıldığını, test sonuçları çıkana kadar evde karantinada beklemesinin söylendiğini açıkladı.