"HANDE YENER BİLE ARADI"

Sanat camiasının nankör olup, olmadığını soran muhabirlere yanıt veren Balamir, şu ifadeleri kullandı:

Vallahi nankör diyemem. Çok insan aradı ve destek olmaya çalıştı. Demet Akalın'ı söylememe gerek yok, Hande Yener bile aradı. Yıllardır görüşmediğim, konuşmadığım birisi olarak araması çok mutlu etti ve utandım. Benim için sanat camiası nankör çıkmadı.