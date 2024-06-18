Esra Akkaya'ya oğlu Can'dan öpücük
Esra Akkaya, oğlu Can Alex ile birlikte Bitez'deki bir plajda görüntülendi. Can, annesinin çekildiğini fark edince Akkaya'ya öpücükler kondurup, gülümsedi
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Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Esra Akkaya, oğlu Can Alex ile birlikte Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Esra Akkaya'nın üzerinde çiçek desenlerinin olduğu yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Can Alex, Esra Akkaya denize girdiği sırada masada oturup annesini bekledi.
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O sırada annesinin görüntülendiğini fark eden Can Alex, Esra Akkaya yanına gelince ona öpücükler kondurup gülücük saçtı.