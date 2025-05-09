EspressoLab'den boykot çağrısı yapanlara dava

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab, firma hakkında sosyal medyada boykot mesajı atan kişilere tazminat davası açmaya başladı.

CHP'nin eski milletvekili Hüseyin Aygün de kendisine dava açıldığını duyurdu. Aygün, paylaşımında, “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” ifadelerini kullandı.

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X platformunda 'mahirgra' kullanıcı isimli bir kişi de kendisine EspressoLab tarafından dava açıldığını açıkladı.