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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EspressoLab'den boykot çağrısı yapanlara dava - İş-Yaşam Haberleri

        EspressoLab'den boykot çağrısı yapanlara dava

        Kahve zinciri EspressoLab, sosyal medya hesapları üzerinden firmaları için boykot çağrısı yapan kişilere tazminat davası açmaya başladı. CHP'nin eski milletvekili Hüseyin Aygün de kendisine dava açıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:07
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        EspressoLab'den boykot çağrısı yapanlara dava
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab, firma hakkında sosyal medyada boykot mesajı atan kişilere tazminat davası açmaya başladı.

        CHP'nin eski milletvekili Hüseyin Aygün de kendisine dava açıldığını duyurdu. Aygün, paylaşımında, “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” ifadelerini kullandı.

        X platformunda 'mahirgra' kullanıcı isimli bir kişi de kendisine EspressoLab tarafından dava açıldığını açıkladı.

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