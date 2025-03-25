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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Espressolab: Biz siyaset değil kahve yapıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Espressolab: Biz siyaset değil kahve yapıyoruz

        Espressolab, şirket hakkında başlatılan boykota ilişkin, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" diyerek, "Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:28
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        Espressolab: Biz siyaset değil kahve yapıyoruz
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        Espressolab, İstanbul Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

        "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!

        Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.

        Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.

        Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.

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        360 mağazamızdan yüzde 93’ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

        Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!

        İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

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