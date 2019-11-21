Esporun Türkiye’deki gelişimi için çalışmalarına devam eden Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED),en popüler oyunları aynı organizasyonda buluşturacak ilk resmi espor turnuvası TESFED Türkiye Kupası’nı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Vodafone FreeZone ana sponsorluğu ve Red Bull sponsorluğunda düzenlenecek “TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası”na başvurular başladı.

Türkiye’yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu belirten TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye’de esporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası espor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli espor markalarının çoğalmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Özdemir; “Federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası da ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız” dedi.

72 KULÜP, 978 LİSANSLI OYUNCU

Federasyon olarak lisanslama çalışmalarını da yürüttüklerini belirterek, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla lisanslı kulüp sayısını 72’ye, lisanslı esporcu sayısının ise 73’ü kadın olmak 978’e yükseldiği bilgisini veren Özdemir, şöyle devam etti:

“Espor ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye’de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon espor takipçisi bulunuyor. Bu sayılar gösteriyor ki espor alanında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor.”

‘3 YILDA 13 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK’

Esporun, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şunları söyledi:

“Espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız Vodafone FreeZone ile girdik. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle, espor dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm espor sever gençleri TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’na katılmaya davet ediyoruz.”

HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Türkiye’nin her yerinden katılmak isteyen tüm esporculara açık olacak TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. LoL, PUBG, CS:GO, FIFA, Zula ve DOTA 2 gibi popüler 6 oyunda espor karşılaşmalarının yer alacağı Türkiye Kupası’nın bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri olması planlanıyor.

Online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için aralık ayında İstanbul, Ataşehir’deki FDR Oyun Merkezi’nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. Finallerde mücadele etmek için tek şartı esporcu lisansı sahibi olmak.

YILDA 2 KEZ DÜZENLENECEK

Ülke çapında düzenlenen ve en popüler espor oyunlarından 6’sının bir araya geleceği tek resmî organizasyon olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez düzenlenecek.

Sadece profesyonel takımların ve oyuncuların yer aldığı turnuvalardan farklı olarak, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nda tüm Türkiye’den katılımcılar yarışabilecek. 6 farklı oyun için önce online elemeler, ardından İstanbul’da final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.