İHA

Kadirli ilçesinde tarım aletleri işletmeciliği yapan Abdurrahman Ateş, ilçede artan Covid-19 vakalarına karşı hem sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları, hem de müşterilerinden korunmak için kendi etrafını şeritle kapattı.

İHA'nın haberine göre, iş yerinin önündeki ağacın altında zaman geçiren esnaf Abdurrahman Ateş, şeritle kapattığı alanın içinde oturuyor. Yanına gelen ve maskesi olmayan arkadaşları ve müşterilerine ücretsiz maske dağıtıyor.

Hem kendi sağlığı hem de arkadaşlarının sağlığı için böyle bir uygulama yaptığını belirten Abdurrahman Ateş, “ Osmaniye genelinde koronavirüs vakalarında artış var. Ben de iş yerimde kendimce böyle bir önlem aldım. Buraya benimle sohbete arkadaşlarım geliyor. Bazen sosyal mesafeye uymuyorlar.

Şerit çektim kendime kimseyi yaklaştırmıyorum. Maskesiz yanıma gelenlere maske de veriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. İnşallah bu hastalık bir an önce biter” şeklinde konuştu.

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