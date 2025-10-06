Habertürk
        Eşlerini fuhuşa teşvik ettiler! 20 kadın kurtarıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşlerini fuhuşa teşvik ettiler! 20 kadın kurtarıldı!

        Adana'da, kadınları fuhuşa zorladıkları ve aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 evli çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarılırken, şüphelilerin 32 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:47
        Eşlerini fuhuşa teşvik ettiler! 20 kadın kurtarıldı!
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhuşa zorlayan ve eşlerini fuhuşa teşvik eden kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi.

        ARALARINDA 3 EVLİ ÇİFT DE VAR

        DHA'daki habere göre savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı.

        PAZARLIK İNTERNET ÜZERİNDEN

        Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu.

        32 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

        14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

