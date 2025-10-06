Eşlerini fuhuşa teşvik ettiler! 20 kadın kurtarıldı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhuşa zorlayan ve eşlerini fuhuşa teşvik eden kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi.

REKLAM advertisement1

ARALARINDA 3 EVLİ ÇİFT DE VAR

DHA'daki habere göre savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı.

PAZARLIK İNTERNET ÜZERİNDEN

Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu.

REKLAM

32 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.