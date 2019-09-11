Ailelerinin yanına dönmek istemediler

11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler A.D. ile R. K. pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli A.D.'nin eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen R.K ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.
OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR
Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan A.D ile R.K. olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki erkek gözaltına alındı. Kız kardeşler ile beraberindeki kişinin polisler tarafından ifadesi alınıyor.
PUBG'DEN TANIŞMIŞLAR
A.D. ile kardeşi R.K.'nın (18) Osmaniye'de polis ekiplerince yakalandıklarında yanlarındaki kişinin H.Y. olduğu ortaya çıktı. H.Y. ile A.D.'nin çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığı öğrenildi.
İki kardeş kayıp olduğu sırada polisin yanı sıra aile bireyleri de araştırma yapmaya başladı. İddiaya göre ablalarının internet üzerinden oyunlar oynadığını bilen kardeşlerden biri A.D'nin sosyal medya hesabının şifresini bulup, hesaba girdiğinde ablasının mesaj kutusunda PUBG'den tanıştığı ve Osmaniye'de yaşayan H.Y. ile konuştuğunu gördü.
60 BİN TL'LİK ALTINLA GİTMİŞLER
Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan R.K'nin eşi A., karısının evi terk ederken düğünde takılan ve 60 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını da aldığını iddia etti.
Araştırma yaparken, eşine ait telefon dökümlerinden iki numaraya ulaşan A. K., numaralardan birinin eşinin oynadığı oyundan tanıştığı Adana'da yaşayan bir kişi olduğunu tespit ederek aradı. A. K., telefonu açan kadına eşini sorunca, arkadan bir erkek, "Kimseye adres verme, kapat telefonu" dedi ve telefon kapandı. Görüşmeden kısa bir süre sonra kayıp kızların kardeşi olan D.K., eniştesini arayıp ablasının kendine ulaştığını, "A.D ile birlikteyiz, rahatımız iyi, bizi aramayın, peşimizi bırakın" dediğini ve nerede oldukları ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.
AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİLER
Osmaniye'de polis ekiplerince karakola götürülen A.D. ile kardeşi R.K'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. İki kardeşin Kütahya'ya dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kardeşlerden Reyhan'ın sevgi evlerine yerleştirilmek istediği, A.D'nin ise oyunda tanıştığı H.Y. ile kalmak istediği öğrenildi. Ayrıca, kardeşlerin Kütahya'ya çağırdıkları H.Y. tarafından bir araçla Osmaniye'ye geldikleri de belirlendi.
Kızların ailesinin de Kütahya'dan Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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