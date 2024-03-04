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        Haberler Dış Yazar Eşler arasında abdest bozan haller nelerdir? Dokunmak ve öpüşmek abdest bozar mı?

        Eşler arasında abdest bozan haller nelerdir? Dokunmak ve öpüşmek abdest bozar mı?

        Eşler arasındaki münasebetlerde abdestin bozulup bozulmayacağı konusu en merak edilenler arasındadır. Kadın ve erkeğin birbirine dokunmasında, birbiriyle öpüşmesinde abdestin bozulup bozulmayacağı, her mezhep için farklıdır. Siz de "Eşine dokunmak abdest bozar mı?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 04.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:14
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        Eşler arasında abdest bozan haller
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        İslam dininde kadın ve erkeğin bir birbirine dokunmasındaki caizlik durumu, kişilerin evli olup olmadığına göre değişir. Ancak evli çiftlerin birbirine dokunmasında ve öpüşmesinde abdest durumunun etkilenip etkilenmeyeceği kafa karıştırır. Bekâr kadın ve erkeğin birbirine dokunması konusunda şehvet ve niyet gibi konulara bakılmaksızın temasın yanlışlıkla dahi olsa temas etmesi hâlinde abdestlerinin bozulacağı ifade edilir. Peki eşlerin birbirine dokunması abdesti bozar mı? Yanıtını öğrenmek için devamını okuyun…

        Eşine Dokunmak Abdest Bozar mı?

        Eşine dokunmak abdest bozar mı?” sorusu için din alimlerinin ortak bir görüşü vardır. Buna göre eşlerin birbirine şehvetle de olsa çıplak elle dokunması, öpmesi ve kucaklaması gibi durumlar abdesti bozmaz. (Muhammed b. Salih el-Useymîn; Müslüman Kadınlarla İlgili Fetvâlar; s: 20). Burada önemli olan penisten meni veya mezinin gelmemesidir. Böyle bir durumda doğal olarak abdest bozulacaktır.

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        Hanefilerde Eşine Dokunmak Abdesti Bozar mı?

        Hanefi mezhebinde bir erkeğin yabancı bir kadına, bir kadının yabancı erkeğe dokunması gibi durumlar günah kabul edilir. Ancak bu mezhebe göre bu iki kişi dini nikâh ile evlenmişse böyle temaslarda her ikisinin de abdesti bozulmayacaktır. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10) Yani “Hanefilerde eşine dokunmak abdesti bozar mı?” sorusunun yanıtı “Hayır” şeklindedir.

        Hanefi mezhebine göre kadın ve erkeğin birbirine dokunması ve öpüşmesi abdesti bozmasa da cinsel münasebet olduğunda kadının da erkeğin de abdesti bozulur. Evli olsalar da fâhiş mübaşerette bulunan erkek ve kadın, mahrem yerlerini birbirine temas ettirdiğinde meni ya da mezi gelmeksizin abdest bozulmaktadır.

        Şafilerde Eşine Dokunmak Abdesti Bozar mı?

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        Şafi mezhebine göre ise Hanefi mezhebinden farklı olarak kadın ve erkeğin arasında dini nihâh olsa da dokunma sonucunda her iki tarafın da abdesti bozulur. (Mâverdî, el-Hâvî, 1/183-187) Ancak kadının erkeğin saç ve tırnağına dokunmasıyla veya erkeğin kadının tırnaklarına ya da saçlarına dokunmasıyla abdest bozulmamaktadır. Sonuç olarak “Şafilerde eşine dokunmak abdesti bozar mı?” sorusunun yanıtı, temasın türüne göre değişkenlik gösterir.

        Eşler Arasında Öpüşmek Abdesti Bozar mı?

        Eşler arasında öpüşmek abdesti bozar mı?” sorusunun yanıtı için bazı hadislere göz atabilirsiniz:

        Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

        أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ]

        "Peygamber -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- kadınlarından (hanımlarından) bazılarını öperdi (ki o hanımı, Âişe idi). Sonra da namaz kılmak için dışarıya çıkardı. Fakat (önceki abdesti ile namazını kılar ve yeniden) abdest almazdı." (Ebu Dâvud; Abdest Bâbı, hadis no: 178,179,190.Tirmizî; Abdest Bâbı, hadis no: 86. Nesâî; Abdest Bâbı, hadis no: 1/104. İbn-i Mâce; Abdest Bâbı, hadis no: 502).

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        Bu hadis ile eşlerin birbirine dokunmasının ve öpmesinin abdesti bozmayacağı hükmünün açıklaması yer alır. Aynı zamanda buna benzer farklı hadisler de yer alır:

        Buhari’nin rivayet ettiği bir diğer görüşte Hz. Aişe’nin anlattıklarına göre;

        “Hz. Peygamber namaz kılarken ben de ön tarafta uyuyordum. Ayaklarım Peygamber’in kıblesi yönündeydi. Hz. Peygamber, secde edeceği sırada ayaklarımı dürttü, ben de ayaklarımı toparladım.”

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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