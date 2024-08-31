'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterimdeler - Magazin haberleri

'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterimdeler - Magazin haberleri

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Taff Pictures, 2024 - 2025 sinema sezonunu bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından sayılan iki unutulmaz film, yeniden beyazperdeye taşınıyor.

1996 yapımı 'Eşkıya' ile 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında izleyicilerin karşısında olacak.

Tüm set ve vizyon süreçlerinde seyircinin büyük ilgisini çeken, döneminin en çok haberi yapılan ve merak edilen bu iki film, aradan geçen 26 yılda da sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam etti. Filmler, TAFF Pictures tarafından Fono Film laboratuvarında orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. REKLAM Oyuncuları, performansları, hikâyeleri, diyalogları ve orijinal müzikleri ile yıllara meydan okuyarak adeta fenomenliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu iki sinema eseri şimdi hem döneminin izleyicileri için hem de yeni nesil sinemaseverler için beyazperdede müthiş bir sinema keyfi sunmaya hazır.

'Eşkıya', Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel ile müthiş bir kadroyu bir araya getirerek, sinema salonlarında yeniden Türk filmi izlenir hale gelmesini sağlayan yapım olarak tarihe not düşmüştü. Filmin Erkan Oğur imzalı müzikleri de halen müzik listelerinde yerini korumaktadır. 1998'de, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’u buluşturan; Yılmaz’ın ilk sinema filmi olarak da tarihe not düşen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmi, günümüze dek diyalogları ve müzikleriyle hâlâ en çok hatırlanan filmlerden biridir. Ömer Vargı’nın yönettiği filmin senaryosunda da Hakan Aksun ile birlikte Cem Yılmaz ve Ömer Vargı imzası bulunmaktadır. Mazhar Alanson tarafından yapılan filmin tüm müzikleri de halen müzik tarihinde yerini korumaktadır. Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından şimdi yeniden 6 Eylül’den itibaren sinema salonlarında seyirci ile buluşacak.