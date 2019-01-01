Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümünü bekleyen izleyiciler bu akşam hayal kırıklığına uğrayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte EDHO'ya dair tüm detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanmayan 122. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'a tuzak!

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.