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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç kattı. Son olarak ALtan ile Hızır arasındaki gerilim, Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye attı. Hızır Ali, Altan'ın elinde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm ve 147. yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından 147. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. SON BÖLÜM ÖZETİ
Hızır'ın eli kolu bağlı!
— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 5, 2019
Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.
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