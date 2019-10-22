Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam etti. EDHO'nun son bölümünde, hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal karakterinin servetinin kime devrettiği ortaya çıktı. Hızır'ın da katıldığı toplantıda büyük servetin Alparslan'a bırakıldı. Öte yandan Hızır Çakırbeyli ise düşmanlarını çökertmek için yeni bir plan hazırlığı içerisine girdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.