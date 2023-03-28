Hem deprem bölgesi hem de beklenen İstanbul depremi nedeniyle İstanbul'daki yapılaşmaya yönelik görüşlerini açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 12 yıl önce Kentsel Vizyon Platformu'nu kurduklarını dile getirerek "Türkiye'de nitelikli hatta vasat kentleşme bile yok. Bu platformun şehir planlamasını kentsel tasarım süreçlerinin yapılmasını amaçladık. 81 ilde 81 vizyon çalışması yaptık. Şehir planlaması şöyle yapılır: Önce vizyon çalışması, sonra strateji çalışması yapılır ardından o strateji çalışması master plana dökülür. Ondan sonra bir şehir planı çıkar ortaya. Biz bu planı yapmadan şehir planı yapıyoruz. Plastik bebek yapıyoruz sonra ondan canlı bir bebek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

MESELE PARASIZLIK DEĞİL

Timur, İstanbul'u son 60 yıl içinde 3 defa yıkıp yeniden yaptığımızı belirterek, "Dünyada kentleşmeye en fazla para harcayan ülke olabiliriz. Mesele parasızlık değil. Tamamen vizyonsuzluk ve plansızlık. Başka bir şey değil. Kent estetiği kaygımız da yok. Avrupa'da dünyada güzel kentler görüp özeniyoruz. O onların kaderi biz bu bizim kaderimiz değil. Orada bir plan var."

Timur, bir süre önce İstanbul için 39 kent 1 metropol çalışması yaptıklarını hatırlatarak, bu çalışmada mahalle ve kentsel tasarım rehberleri yaptıklarını belirterek, "Bu plan bir dönüşüm ve master plandı. Yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yeşil akslar yaptık. İstanbul dışında her bir il için detaylı uygulanabilir planımız vardı. 7-8 bin sayfalık bir külliyattı. Oysa şimdi kentsel dönüşüm var. Eskisini yıkıp yerine yeni gecekondu yapılıyor. Kent planına ilişkin bir şey yok. Bunlar 100 yıllık yapılıyor. 100 yıllık yapılan bir şeyin nitelikli planlama yapılmadan yapılıyor olması hakikaten üzücü" diye konuştu.

VATANDAŞ RANT BEKLİYOR

Vatandaşın kentsel dönüşümde malvarlığından daha fazla rant beklentisi olduğunu ifade eden Timur, "Binanın dönüştürülmesi için kamunun uzun vadeli kredi vermesi lazım. Veya imarda boşluk varsa örneğin 1 daire inşaat maliyeti için kullanılabilir. Ancak üstüne imar olsun kar olsun, imar artsın, kimsenin cebinden de beş kuruş çıkmasın mantığı ile olmaz. Veya bugünkü 100 liraya kentsel dönüşüm sonrası da insanların razı olması lazım. Bunun dışında hiçbir şey çözüm değil. İmarı artırmak da kente büyük sorunlar yaratabilir" dedi.

Ancak Timur, büyük bir master plan ile imarın artırılması, şehrin sorunlu bölgesindeki imar hakkını başka bir bölgeye transfer edebilmeyi mümkün kılan imar transfer hakkı gibi değersel dönüşümün yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

KONUT FİYATI ÇOK ARTTI, DAHA DA ARTACAK

Deprem sonrası maliyetlerin yükselmesi ile konut fiyatlarının daha da arttığını bildiren Timur, şunları söyledi: "Tüm Türkiye'de geçen yıl 300 bin konut yapıldı. Depremin ardından şimdi bölgede 650 bin konut yapılacak. Büyük açık var. Tüm Türkiye'nin el ele vermesi lazım. Bu durum aynı zamanda maliyetleri artırarak konut fiyatını daha da yukarı çekecek."

Deprem bölgesine yönelik nitelikli bir planın yapılması için çalışma yaptıklarını ancak bunun "Nef buradan iş aldı" şeklinde yansıtıldığını söyleyen Timur, taahhüt açığı çok fazla olduğu için tüm Türkiye'nin üretim kapasitesinin burada kullanması gerektiğini dile getirdi. Timur, "Biz ise taahhütçü değiliz. Nasıl teklif verileceğini bile bilmiyoruz. Hayatımda kamu ihalesi görmedim. Ben kendi işimi zaten taahüt firmalarına yaptırıyorum" diye konuştu.

BÖLGEDE MİKRO JEOLOJİK EDÜTLER YAPILIYOR

Timur, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vizyonunu beğendiğini kaydederek, bu konuda yapılan eleştirilere karşı "Söylenenlerin tersine tüm şehirlerde mikro jeolojik etütler yapılıyor. Nereler sağlam, fay hatları nerede çıkarılıyor. Şehirlerin yeniden imarı ve gidenlerin geri dönmesi için planlamalar yapılıyor" dedi.

GAYRİMENKULDE MUHASEBE SORUNU

Nef'in Londra ve Borsa İstanbul'da halka açılma düşünceleri olduğunu; Londra'da bir gayrimenkul ve teknoloji şirketi ve Türkiye'de ise GYO olarak halka açılmayı planladıklarını anlatan Timur, şirketin 25 milyar aktifi 14-15 milyar lira öz kaynağı ile gayrimenkul sektöründe özel sektörde lider olduğunu belirtti. Nef'in öz kaynak borç oranının yüzde 7 olduğunu vurgulayan Timur şunları söyledi: "Ayrıca gayrimenkul şirketlerinde uluslararası muhasebe standartlarına göre (IFRS) kiralama sözleşmesi yapmadığınız gayrimenkulleri değerlendiremiyorsunuz. Ama sanayi şirketiyseniz aynı gayrimenkul değerlenebiliyor. Bizim için hammadde olarak görülüyor gayrimenkuller. "

ÖNERİLEN VİDEO