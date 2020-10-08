Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Var'la 2 yıllık anlaşma sağlandı.

İlhan Var'ın yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert ve Hasan Tuncel'in yapacağı, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı'nın üstleneceği aktarıldı.