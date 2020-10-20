Eskişehirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: Eskişehir

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş (Dk. 83 Hasan Ulaş Uyğur),Onur Bayramoğlu, Mehmet Özcan (Dk. 83 Furgan Polat),İbrahim Halil Öner (Dk. 57 Berkay Tanır),Bedirhan Altunbaş (Dk. 57 Onur Arı),Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut (Dk. 46 Alperen Kocabaş),Alimi, Sholaja

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ercan Yazıcı, Anane-Gyasi (Dk. 62 Guido Koçer),Savicevic (Dk. 84 Enes İslam İlkin),İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Oğuz Gürbulak),Rahman Buğra Çağıran (Dk. 63 Ferhat Çulcuoğlu),Burak Çalık (Dk. 69 Ahmethan Köse),Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Yameogo

Gol: Dk. 22 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Erhan Kartal, Dk.45+2 Anane-Gyasi, Dk. 83 Oğuz Gürbulak, Dk.84 Savicevic (Yılport Samsunspor),Dk. 36 Bilal Ceylan, Dk. 38 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına giren Burak Çalık’ın yerden pasında topla buluşan İlyas, sol ayağıyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

30. dakikada Nadir’in ortasına iyi yükselen Savicevic’in kafa vuruşu kaleci Ekrem’de kaldı.

47. dakikada Alimi’nin yerden ortasında topu önünde bulun İbrahim Halil’in şutu savunmaya takıldı.

54. dakikada Nadir’in uzaktan sert vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.

64. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamed’in sert şutu savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.

67. dakikada Burak Çalık’ın sol kanattan açtığı yerden ortaya gelişine vuran Guido Koçer, kaleci Ekrem’i geçemedi.

72. dakikada Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulun Onur, çerçeveyi tutturamadı.