Eskişehirspor: 0 - Tuzlaspor: 2

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül),Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk (Dk. 77 Ferhat Öztorun),Gökcan Kaya, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk. 33 Ahmet Yazar),Pucko (Dk. 56 Onat Kutay Kurt),Erdem Özgenç, Thuram, Yasin Güreler, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Thuram (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk, Dk. 54 Ahmet Yazar, Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 86 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor),Dk. 56 Erdal Akdarı, Dk. 82 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor)