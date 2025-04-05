Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?

Eskişehin'de, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilendiği tespit edilen H.N'yi (56) yakaladı. Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.

42 BİN TL VE DÖVİZ ÇIKTI

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AA'daki habere göre araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.

İDARİ CEZA UYGULANDI

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.