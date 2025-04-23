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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de vahşet! Genç kadını Deniz Oktay'ı ormanda yakmış | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadını ormanda yakmış!

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 30 yaşındaki Deniz Oktay, ormanda yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İdris G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:26
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        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
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        Eskişehir'de, yaşayan Deniz Oktay (30), yaklaşık bir hafta önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca genç kadın hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

        TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.

        SON SİNYALDEN GENÇ KADINA ULAŞILDI

        İdris G., savcılık sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.
        İdris G., savcılık sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.

        İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiğini belirledi.

        YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Ormanda yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Oktay’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris G., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İdris G., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Savcılığın Deniz Oktay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gizlilik kararı aldığı belirtildi.

        "ÖLEN KADININ ABLASINI DA BIÇAKLAMIŞ"

        Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, olaya ilişkin bilgi verdi.
        Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, olaya ilişkin bilgi verdi.

        Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, Deniz Oktay’ın saçları hariç bedeninin tamamının yakılmış halde bulunduğunu söyledi. Deniz Oktay’ın yaklaşık bir haftadır kayıp olarak arandığını anlatan Solak, “Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ileri gidince cesetle beraber burayı bulduk. Şüpheli şahıs buralı, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Daha önce alışveriş yapmışlar, aralarında ilişki vardı. Devletimizin kolu uzun, nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs da tutuklandı, zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybedeyim diye benzin almaya gitmiş, sonra bizi görünce kaçmış” dedi.

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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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