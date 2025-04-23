Eskişehir'de, yaşayan Deniz Oktay (30), yaklaşık bir hafta önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca genç kadın hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

"ÖLEN KADININ ABLASINI DA BIÇAKLAMIŞ"

Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, olaya ilişkin bilgi verdi.

Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, Deniz Oktay’ın saçları hariç bedeninin tamamının yakılmış halde bulunduğunu söyledi. Deniz Oktay’ın yaklaşık bir haftadır kayıp olarak arandığını anlatan Solak, “Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ileri gidince cesetle beraber burayı bulduk. Şüpheli şahıs buralı, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Daha önce alışveriş yapmışlar, aralarında ilişki vardı. Devletimizin kolu uzun, nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs da tutuklandı, zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybedeyim diye benzin almaya gitmiş, sonra bizi görünce kaçmış” dedi.