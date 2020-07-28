Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 41,92 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.