İHA

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu kentte birçok vatandaş üzerinden haksız kazanç elde eden şahıslar olduğu belirlenmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Tefecilik, Haksız Kazanç Elde Etme, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçları ile mücadele kapsamında, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri ve bu yolla yaklaşık olarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3'ü kadın toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Ayrıca şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda da çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman, belgeye ve şüphelilerin dijital materyallerine incelemek üzere el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınarak sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i mahkemece, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.