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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu

Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na serinlemek amacıyla giren iki kişiden biri hayatını kaybetti

Giriş: 27.06.2023 - 23:39 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu
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AA

Fatih Er (22) ile Hulusi Taha Pınar (14), Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokağı'ndan geçen akarsuya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Pınar, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı, Er ise kayboldu.

Yardım çağrısının ardından olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık görevlilerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Pınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Hulusi Taha Pınar'ı sudan çıkaran Enes Hasan Şen, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken yüzen iki kişiyi gördüklerini söyledi.

Çırpınmaya başladıklarını fark edince giysilerini çıkarıp suya atladığını belirten Şen, "Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Birini çıkardım ama diğeri kaldı. Suda kaybolduğu için hiç göremedim." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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