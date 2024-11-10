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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de 5 mahallede kuş gribi karantinası | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de 5 mahallede kuş gribi karantinası

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantina altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:03
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        Eskişehir'de kuş gribi karantinası
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        Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar'daki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

        Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

        Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

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        #Eskişehir
        #Kuş gribi
        #karantina
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