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Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından Eskişehir seçim sonuçları açıklanacak. YSK tarafından açıklanan verilere göre yurt dışı ve yurt içinde toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor. Saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17:00'de sona erdi ve 18:00 ile 21:00 saatleri arasında Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haberleri yayımlanabilecek. İşte 2023 AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Eskişehir seçim sonuçları ve oy oranları hakkında merak edilenler…

Giriş: 14.05.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Eskişehir seçim sonuçları, oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından araştırılıyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Eskişehir seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın aldıkları oy oranları belli olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Eskişehir genel seçim sonuçları, Habertürk'ün seçim sonuç ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilebicek. Öte yandan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamıştı. İşte 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları…

  • ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Adıyaman Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Eskişehir Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ESKİŞEHİR SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    ESKİŞEHİR'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Eskişehir Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Eskişehir Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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