TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.
Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker’in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
TRT GENEL MÜDÜRÜ EREN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.
Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Medya dünyasından çok sayıda isme eğitim vermişti
Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.
AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker, "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı.
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