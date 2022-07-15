Eski sevgili vahşetine istenen ceza belli oldu!

Asya'yı katledip, annesini yaralan eski sevgiliye istenen ceza belli oldu
Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü, çilingire kapısını açtırdığı evinde bıçaklayarak öldüren, annesini de yaralayan Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican Vergül'e istenen ceza belli oldu. Soruşturmayı tamam savcılık, gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medyadan "Sadece yaşamak istiyorum" paylaşımında bulunup, doğum gününde toprağa verilen Üzümcü'yü öldüren Hürmet ve arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istedi
Bursa'da, gördüğü şiddet nedeniyle "Sadece yaşamak istiyorum" diyen Asya'yı öldürüp, annesini yaralayan eski sevgili Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican Vergül hakkında istenen ceza belli oldu.
Olay, 9 Mart Çarşamba günü Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet (23), kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün (24) evine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi vücudunun 5 yerinden yaraladı.
ASYA PINAR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından "Sadece yaşamak istiyorum" şeklinde paylaşımda bulunan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.
KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDILAR
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet'e 'Dur' ihtarında bulundu. Hürmet yoluna devam edince ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül (26) yakalandı.
ALDIĞI TELEFON VE HEDİYELERİ GERİ İSTEMİŞ
Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Oktay Hürmet emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SORUŞTARMA TAMAMLANARAK İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, faillerin maktulün erkek arkadaşı Oktay Hürmet ve onun arkadaşı Alican Vergül olduklarının anlaşıldığı, Üzümcü'nün tehdit ve darp iddialarıyla Oktay Hürmet hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu ve sanık hakkında 1 ay süreli tedbir kararı verildiğinin tespit edildiği belirtildi.
'BİRKAÇ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Müşteki İfakat Evci'nin, kızı ile Oktay Hürmet'in beraberlik yaşadıklarını ancak son zamanlarda şiddet eylemleri olduğu için birkaç kez polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduklarını, sanık hakkında devam eden uzaklaştırma kararı olduğunu belirttiği ifadesinde de iddianamede yer verildi.
'KIZIMIN SIRTINA DOĞRU BIÇAK SAPLADIĞINI GÖRDÜM'
Evci, ifadesinde olay günü eve geldiklerinde daire giriş kapısının her zamankinden daha kolay açıldığını fark ettiğini, mutfağa geçtiğini ve kızının da kendi odasına yöneldiğini, kızının çığlığını duyunca odasına girdiğini belirterek, "Odaya girdiğimde Oktay'ın kızımın sırtına doğru bıçak sapladığını gördüm. Yüzünü göremediğim biri beni arkamdan tuttu, yere düştüm. Düştükten sonra Oktay ile göz göze geldik. Oktay bıçağı sapladı, 5 bıçak yarası aldım. 'İmdat' diye bağırınca evden hızlıca kaçtılar" ifadelerini kullandı.
'EVE ÇİLİNGİRLE GİRİP, GELMELERİNİ BEKLEDİK'
Sanık Oktay Hürmet ise iddianamedeki ifadesinde Asya Pınar Üzümcü ile aralarında nişanlandıklarını ve bu sürede maktulün ailesine 15 bin lira civarında maddi yardımda bulunduğunu, ancak sadece 2 bin lirasını geri aldığını öne sürdü.
Üzümcü'nün kendisini aldattığını öne süren ve ayrıldıklarını iddia eden Hürmet, yaşadıklarını arkadaşı Alican Vergül'e anlattığını ve maktulün evine girerek borçları karşılığında ne varsa almaya karar verdiklerini söyledi. Eve çilingirle girerek Üzümcü ile annesini beklediklerini, geldiklerinde ise bayıltmaya çalıştığı maktulü ve annesini bıçakladığını itiraf eden Oktay Hürmet, daha sonra kaçtıklarını ve polis tarafından yakalandıklarını ifade etti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Cumhuriyet savcısı, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül'ün, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar önümüzdeki günlerde Bursa'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Eski sevgili vahşetine istenen ceza belli oldu!/eski-sevgili-vahsetine-istenen-ceza-belli-oldu-3477739
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