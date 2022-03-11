Asya’yı öldüren nişanlısının ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldüren, onun annesi İfakat Evci'yi de ağır yaralayan Oktay Hürmet’in (23) emniyetteki sorgusu sürüyor. Hürmet’in ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü’yü, nişanda takılan takılar ve hediye ettiği cep telefonunu geri vermediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün evine geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü’nün annesi İfakat Evci’yi de karnından yaraladı. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SAKARYA'DA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğine tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet’e 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Hürmet yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican V. (26) yakalanıp, gözaltına alındı. Kazada yaralanan Hürmet, Geyve Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Oktay Hürmet'in tedavisinin ardından iki şüpheli Bursa’ya getirildi.
Asya’yı, nişanda takılan takıları vermediği için öldürmüş
Emniyette sorgusu süren Oktay Hürmet’in ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, nişanda takılan takılar ve kendisine hediye ettiği telefonu geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hürmet, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
KONYA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
3 gün sonra doğum günü olduğu belirtilen Asya Pınar Üzümcü'nün Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzümcü’nün, yarın Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Emniyette sorgusu süren Oktay Hürmet’in ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, nişanda takılan takılar ve kendisine hediye ettiği telefonu geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hürmet, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
KONYA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
3 gün sonra doğum günü olduğu belirtilen Asya Pınar Üzümcü'nün Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzümcü’nün, yarın Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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