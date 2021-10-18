Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.