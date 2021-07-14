Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, Hüseyin'in oğlu Arsalan Memnun, babasının Karaçi’de kanser tedavisi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı.

Geçen sene kanser teşhisi konulan Hüseyin, son bir yıldır tedavi görüyordu.

Aralarında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Hüseyin'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) bulunduğu çeşitli politikacılar ve siyasi partiler, eski Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı. ​​​​​​​

Hindistan’ın Agra şehrinde 23 Kasım 1940’ta dünyaya gelen Hüseyin, siyasi yaşamına 1969’da başlamıştı.

Siyasi kariyerinde Sindh eyaleti valiliği olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Hüseyin, 2013-2018 döneminde Pakistan’ın 12. Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmişti.