Eski milli futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti. Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından Martin’in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Martin’in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Martin’in arkadaşları katıldı.

Ersen Martin’in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

Rıza Çalımbay: “Güzel günler yaşadık”

"Yıllardır benim öğrencim oldu" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, “Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Başarılı günler yaşadığımız dönemlerde başı çeken bir oyuncuydu. Çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu süreçte çok sıkıntı yaşadı. Hemen hemen herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Çok büyük değeri ve çok büyük bir karakteri kaybettik. Çok üzgünüz” dedi.