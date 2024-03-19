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        Haberler Spor Futbol Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

        Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 23:52
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        Ersen Martin hayatını kaybetti
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        Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.

        Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.

        Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.

        ERSEN MARTİN KİMDİR?

        23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

        2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

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        2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

        Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

        Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

        2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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