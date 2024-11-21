Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras'tan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras'tan açıklamalar...

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Uras'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GELECEĞİ BİRLİKTE KURMA İRADESİNİ KIYMETLİ BULUYORUM"

Devlet Bey'in tarihi açıklamaları beni de heyecanlandırdı. Ben talepte bulundum. Teşekkür ettim. Geleceği birlikte kurma iradesinin çok kıymetli olduğunu, her türlü katkı ve destekte bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Yarım saat civarında görüştük. Bir başka görüşmeye gitmem gerekiyordu. Karşılıklı olarak söyleyeceklerimizi söyledik, bir mutabakata vardık. Görüşmelerin devam etmesinin olumlu olduğunu söyledik. Bu süreçte terörün dışlanması, her şeyin siyaseten yapılması konusunda toplumda çok büyük umut var.

REKLAM "NE YAPILACAKSA TOPLUMUN MUTABAKATI İLE YAPILMALIDIR" Tereddütleri de anlıyorum, geçmiş dönemlerde çok ters köşe olduğumuz durumlar oldu. Bizim olduğumuz yerde toplumun, milletin çıkarına ters iş olmaz, olamaz. Ne yapılacaksa toplumun mutabakatı olması lazım. Sürecin hızlandırılmasının önemine işaret ettim. Emme basma tulumbanın içine su konulması lazım. Bahçeli, 'Cumhurbaşkanının 'Bu sorunu ülkenin insanları ile çözelim, küresel güçlerle değil' değerlendirmesi üzerine DEM milletvekillerinin elini sıktım, vefat vardı başsağlığı diledim' dedi. AK Parti'ye büyük rol düştüğünü söyledi. Öcalan ile DEM arasında kurulmak istenilen irtibatın değerli olduğunu söyledi.

"BURADA BİR SİYASİ KARARLILIK OLDUĞUNU GÖRDÜM" Anadolu'da 'yalaktan değil kaynaktan su içilir' sözünü hatırlattı. Burada kaynak İmralı oluyordu. Bu bir süreç mi, yol haritası mı, arka planı mı var bilmiyorum. Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla anahtar rolü üstlendiği ortada. Anahtarı açması için kilidin döndürülmesi gerekiyor. Nasıl ve ne zaman dönecek onları bilemiyoruz. Burada bir siyasi kararlılık olduğunu gördüm.

"YURTTAŞLARIMIZIN MÜSTERİH OLMASI GEREK" AK Parti ile MHP arasında oydaşma olduğu çok açık. Bütün bunların olup, şehitlerimizin olmaması ihtimali niye insanları rahatsız eder sorusunu sormak daha doğru. Türk-Kürt barışından küresel güçler rahatsız olur. Onların rahatsızlıklarını içselleştirmeye gerek yok. Yurttaşlarımızın müsterih olması gerek. Ne yapılacaksa toplumuzun gözü önünde Meclis'te mutabakatla olacak tahmin ediyorum. DEM'li yöneticiler de benzer beklenti içinde olduklarını ifade ettiler.

"SAYIN BAKIRHAN DA 'BİZ HAZIRIZ' DEDİ" Genel olarak temenni ve mutabakat önemliydi bu çerçevede. Benim gördüğüm genel olarak beklenti var. DEM'in yaklaşımı son derece olumlu. Sayın Bakırhan 'Biz hazırız' dedi. Bahçeli'ye DEM yöneticilerinin olumlu yaklaşımını ifade ettim. Hakikaten bir kararlılık olduğunu gördüm. Bunun arkasında bir devlet aklı varsa bu iyi bir şey tabii. Tırnak içinde devlet akılsızlığı olmasından daha iyi. Muhtemelen adım atılacaktır.

"BU İŞ KİME YARAR DİYE BAKMAMAK LAZIMDIR" Muhtemelen İmralı'dan bir açıklama yapılması, bu konuda çağrı yapması, bunun zamanlaması, koşulları nedir bilmiyoruz. Genel gördüğüm toplumda ve partilerde pozitif beklenti var. Uluslararası düzeyde de genellikle AB'de olumlu merak var. Kimse bunun arka planına ilişkin sarih bilgiye sahip değil. Belirli bir takvim dahilinde olacaktır. Bu kime yarar diye bakmamak lazım. Kime yararsa yarasın siyaset üstü bir konu. Şehitlerimizin olmaması bütün toplumun yararınadır. Mekanik yaklaşımlar bu toplumun esenliğini yabancılaştırıcı bakış açısı olur.

"BARIŞA KATKI SUNMAAK İÇİN HER ÇABANIN İÇİNDE OLURUM" Sayın Bahçeli 'bir ara görüşelim' temennisinde bulundu. 40 yıldır barış olsun diye mücadele ediyoruz. Buna katkı sunmak için her türlü işin içinde olurum. Konuya etraflıca hazırlanıldığını düşünüyorum. Suriye ilişkilerini normalleştirmeden siz ülke ekseninde nasıl tutum alacaksınız? Erdoğan 'bu konuyu buzdolabına koyduk' demişti. Dışarı çıktıktan sonra yenilmelidir diye düşünüyorum.