Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi uzun yol şoförü olan C. K. komşuları ile hakkında konuşulduğu gerekçesi ile tartıştı.



BİNADAN ÇIKARILMASI İÇİN İMZA TOPLADILAR

DHA'nın haberine göre tartışmadan sonra bina sakinleri C. K.'nin binadan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkartılmak istendiği duyan C., bazı komşuları sözlü olarak tartıştı. Yaşanan olay karakolda son buldu. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aralık ayının başında yaşanan olayda ise C. K., komşusunu kızını iddiaya göre darp etti. Çocukları darp edilen aile can güvenliklerini sağlamak için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta Rumen uyruklu kadın, bir üst kattaki ailenin yaşadığı evine çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.



"CAN GÜVENLİĞİM NEDENİYLE KAMERA TAKTIRDIM"

Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan Rumen uyruklu kadının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim mi ölmemiz gerekiyor dedi.