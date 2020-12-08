Eski İsrail uzay güvenlik şefinden flaş iddia!

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Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, uzaylılar hakkında şaşırtan bir yorumda bulundu. Eshed, uzaylıların var olduğunu, insanlar hazır olmadığı için ortaya çıkmadıklarını ve ABD ile anlaşma yaptıklarını söyledi.

NY Post'ta yer alan haberde, İsrail’in 1981’den 2010’a kadar uzay güvenliği programını yöneten Eshed, "Trump (uzaylıların varlığını) açıklamanın eşiğindeydi, ancak Galaktik Federasyondaki uzaylılar "Bekle, önce insanlar sakinleşsin diyorlar" dedi. Önce bizim aklı başında ve anlayışlı olmamızı istiyorlar" ifadeleri yer aldı.

"BİZE YARDIMCI OLMAK İSTİYORLAR"

Prof. Eshed, ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma olduğunu söyleyerek, "Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da araştırıyorlar ve evrenin anlamaya çalışıyorlar ve bizi yardımcı olarak istiyorlar." dedi.

87 yaşındaki emekli general Mars'ta gizli bir yer altı üssünün de olduğunu söyledi.

The Jerusalem Post'ta yer alan haberde ise Prof. Eshed'e, bu bilgiyi neden şimdi paylaştığına sordu. 87 yaşındaki Prof. Eshed, "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurtdışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor" açıklamasında bulundu.