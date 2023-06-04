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Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner 101 yaşında vefat etti

Eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 101 yaşında vefat etti.

Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Çetiner, özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetiner, burada yapılan müdahaleye rağmen organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yarın öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a götürülecek Çetiner'in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Selahattin Çetiner, 12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan hükümette içişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.

*Fotoğraf: DHA

Giriş: 04.06.2023 - 13:59 - Güncelleme: 04.06.2023 - 14:05
Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner 101 yaşında vefat etti
04.06.2023 ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 101 YAŞINDA VEFAT ETTİ
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