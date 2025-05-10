Eski hakemler Başakşehir-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son 3 maça taşıdı. Hakem Burak Pakkan ve VAR'ın kararları maça damga vururken, eski hakemler mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
- 1
Soru: 10. dakikada bir elle oynama itirazı var, hakemin devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru. Oyuncu kendi kendine penaltı yapmaz."
Bahattin Duran: "Kendi bilerek oynamaya çalıştığı top, kritik cümle. Elin konumu, yukarıdaymış aşağıdaymış bir önem arz etmiyor. Penaltı yok kesinlikle."
Deniz Çoban: "Belli kalıplar var, görünce tartışmaya gerek yok. Devam kararı son derece doğru."
- 2
Soru: Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Ana karar, müdahale var mı yok mu? Bir kere Duarte, Dzeko'ya faul yaptı. Temel hata, hakemin faulü vermemesi. Net bir ihlal var. İlk müdahale dışarıda olabilir ama devam eden temas, Duarte'nin sol ayağı çizgi üzerinde, Duarte'nin kaval kemiğiyle Dzeko'nun sol ayağının buluştuğunu görüyorum. Bu çizgi üzerinde, dışarıda başlamış olsa bile devamındaki hareket çizgi üstünde ve penaltı."
Bülent Yıldırım: "Hakem ne devam dedi, ne faul dedi. Şu anda bu kontak noktası çizginin üzerinde ve devam etti. Sübjektif bir karar. Hakem karar verse saygı duyardım ama hakem hiç karar vermedi. Dzeko topu attı, Duarte ayağını uzattı ve engel olarak koydu. Dikkatsiz bir müdahale. Bu pozisyon penaltı. Bu tespite VAR karışmaz. Yoruma açık olduğu için bence VAR karışmadı ama net penaltı."
Deniz Çoban: "Bu pozisyona VAR karışmalı. Duarte, ayağını açtı. VAR için kanıt var. Buna penaltı değil VAR karışmaz diyorsak... Bilemiyorum. Bundan daha iyi kanıt yok. Net penaltı, içeride, VAR yüzde yüz karışmalı."
- 3
Soru: Mert Müldür'ün faulünde kart olur mu?
Bülent Yıldırım: "Mert Müldür'ün ayağı kaydı, kontrolsüz değil dikkatsiz bir faul. Sadece faul kararı yeterli."
Bahattin Duran: "Ayakları havadayken sol bileği dönüyor ve kayıyor, bilerek kaymadı, isteyerek kaymadı, ayakta duramadı. Dikkatsiz faulden sarı kart olmaz."
Deniz Çoban: "Sarı kart olmaz."
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- 4
Soru: Amrabat - Duarte; penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Penaltı kararında şüphe yok. Sübjektif olabilecek tek şey, bariz gol şansı var mı yok mu? Tartışacağımız tek şey bu. Hakem, Fenerbahçeli diğer futbolcuları orada gördü, umut vaad eden atak dedi ve sarı kart gösterdi. Hakem kararıdır. Kararına saygı duyuyorum. Penaltı ve sarı kart doğru."
Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygı duyuyorum. Hakem çekmeyi güzelce tespit etti, penaltıyı verdi. Hakem sarı kart verebilir, kesinlikle bir şey demem. Bu pozisyon benim için kırmızı kart."
Deniz Çoban: "Benim için Amrabat kırmızı kart görmeliydi. Kalede kaleci yok, Fred 3 metre içeride. Bu topu çıkarma ihtimali yok. Bariz kırmızı kartın belli kriterleri var. Burada eksik kalan topa sahip olması, yorum yapıyorum yetişir diyorum. Hakem yetişemeyeceğini düşünebilir. VAR, burada taca çıktı bu yüzden. Athletic Bilbao - Manchester United maçında niye kırmızı kart çıktı? Potansiyel penaltı kaçtı, penaltıyı izlerken kendisi değerlendirdi ve izlerken o kararı verdi. Hakem, penaltıyı kaçırsa ve kenara çağrılsa, kırmızı kart çıkarabilirdi. Fenerbahçeli oyuncu kırmızı kart görmeli ama VAR çağıramaz."
- 5
Soru: 23. dakikada Anderson Talisca'ya sarı kart gösterilmeli miydi?
Bahattin Duran: "Yardımcı hakemin önünde, bayrağıyla yardım etti. Talisca gelip rakibinin önüne geçti ama sol eliyle rakibinin yüzüne kontrolsüz bir hamle yaptı. Faul kararı doğru, sarı kart eksik kalmış."
Bülent Yıldırım: "Yardımcı hakem yanılmamış. Sarı kart verilmeliydi."
Deniz Çoban: "Kontrolsüz bir hamle. Kolu o şekilde açması gereken bir pozisyon değil. Sarı kart gerekiyordu."
- 6
Soru: Diego Carlos'un sarı kart gördüğü pozisyonda hakemin kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Faule katılırım ama faulden başka bir şey görmüyorum, hakem neyi düşündü bilmiyorum. Bence sadece faul. Piatek hakemi yanılttı."
Bahattin Duran: "Faulde şüphe yok, Carlos eliyle geldi ama Piatek yüzünü tuttuğu için hakem yanıldı. Kontrolsüzlük yok, ayağa basma yok, eliyle yüze darbe yok. Piatek yüzünü tutunca hakem yüze vurulduğunu düşündü. Hiçbir şekilde yüze temas yok."
Deniz Çoban: "Piatek hakemi yanıltmış, sarı kart yanlış."
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- 7
Soru: Mert Müldür'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Ömer Ali Şahiner topa sırtını dönmüş, tek amacı Mert Müldür'e sarılarak pozisyon almasını engellemek. Bu pozisyon penaltı. Top kornerden geldi, Ömer Ali topa hiçbir şekilde bakmadı. Mert'e sarıldı, Mert de kurtulmaya çalıştı ama sonunda dizlerinin üstüne çöktü. Bu devam eden hareketler bütünü. Fenerbahçe - Rizespor maçında yine Burak Pakkan, Skriniar'ın iki elle düşürülmesinde VAR uyarısıyla penaltı vermişti."
Bülent Yıldırım: "Üç kere böyle oldu, Ömer Ali tuttu; Mert düştü. Bunda bir sorun yok mu! Hakem bunu değerlendirse, sürekli tutuyor, ısrar var, zart diye penaltı verse bir şey diyemeyiz. Penaltıya benziyor bu da."
Deniz Çoban: "Fenerbahçeli oyuncunun bir amacı var, sıyrılıp gitmek. Uzun boyuyla kafa vuracak. Topa doğru hareketlenmeye çalışırken, önünde kuvvetli bir blok var ve elleriyle geçemezsin diyor. VAR bu etkiyi gösteremez mi!"
- 8
Soru: Anderson Talisca'nın sarı kart gördüğü pozisyonda hakemin kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Pozitif futbola izin verilir; yeter ki rakibi için tehdit oluşturmasın. Niyet her ne kadar futbol oynamak için olsa da kontrolsüz faul, tartışmasız faul ve sarı kart."
Bahattin Duran: "Hakemin kararı doğru."
Deniz Çoban: "Hakemin kararı doğru."
- 9
Soru: 31. dakikada Anderson Talisca, elle oynadığı pozisyonda ikinci sarı kartı görmeli miydi?
Bülent Yıldırım: "Bu sarı karttır. Basketbolcu, voleybolcu gibi elle oynamak sportmenliğe aykırı harekettir. Yoruma açık hiçbir tarafı yok. Bu pozisyonda ikinci sarı kart ve Talisca'nın ihracı gerekirdi."
Bahattin Duran: "Benim için tartışmasız ikinci sarı kart. Fark etmez, birinci sarı kart, üçüncü dakika... Net bir ikinci sarı kartı atladı hakem."
Deniz Çoban: "Bu ikinci sarı karttır."
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- 10
Soru: Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında yaşanan gerginlik sonrası sarı kart çıkmalı mıydı?
Bahattin Duran: "Tadic sarı kart görmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Tadic sarı kart görmeliydi."
Deniz Çoban: "Tadic sarı kart görmeliydi."
- 11
Soru: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısına karşın devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Bu sübjektif bir karar. Kol açık değil. VAR müdahale etmemeliydi, yanlıştı. Doğal durumda kol. Kolunu çekmeye çalışırken oyuncu, istemsiz bir şekilde top kola temas etti. Kaleye şuttu bu. Devam kararı doğru."
Bahattin Duran: "Opoku'nun eli kolu doğal konumda. Bence top, doğal konumdaki ele geldi. Refleksle eli arkaya doğru kaçırdı. Devam kararı doğru. VAR müdahalesi yanlış."
Deniz Çoban: "Oyuncunun eli doğal konumda. Hakem penaltı verse de vermese de VAR müdahale etmemeliydi. UEFA, Almanya - İspanya maçında Cucurella'nın bir pozisyonunda top elden bu kadar açıksa ve top kaleye gidiyorsa penaltıya daha yakın olun dedi. Net bir açıklama yapmadı."
- 12
Soru: Jose Mourinho'nun hakeme VAR işareti yapması nedeniyle kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Net sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Kural kitabında tanımlı bir sarı kart."
Deniz Çoban: "İlave söyleyecek bir şeyim yok."
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- 13
Soru: İsmail'in sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Hakemin değerlendirmesi. Kart çok oturmadı. Hakem bence yanıldı."
Bahattin Duran: "Sarı kart olmamalı. Çok zorlarsam faulü bulurum da..."
Deniz Çoban: "Bu faul, sarı kart. Dzeko'nunki penaltı değil. Hakeme söylüyorum. Carlos'unki de ikinci sarı kart değil. Aynı maç içinde tutarsız kararlar."
- 14
Soru: Başakşehir'in golü öncesinde Youssef En-Nesyri'ye faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Atak başlangıç fazı. En-Nesyri etkili biçimde çekildi ve oyundan düşürüldü. Açık, bariz, net fauldü. Net açık bir faul. VAR müdahale etmeliydi. İki elle formadan tuttu, forma geriye gitti, koldan tuttu sonra."
Bahattin Duran: "Top En-Nesyri'de, Opoku arkada kaldı. Kolundan tutup çekerse geri gider. Başkası da gider alır götürür. Bu atak başlangıç fazıydı. Faul yapılarak kazanılan bir top bu."
Deniz Çoban: "VAR müdahalesi gerekliydi."