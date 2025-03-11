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        Haberler Dünya Eski Filipinler Devlet Başkanı, "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamında tutuklandı | Dış Haberler

        Eski Filipinler Devlet Başkanı, "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamında tutuklandı

        Filipinler'de, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamındaki yakalama kararının ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:38
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        Eski Filipinler Devlet Başkanı tutuklandı
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        Filipinler güvenlik güçleri, başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda, Hong Kong seyahatinden dönen Duterte'yi gözaltına aldı.

        Duterte, UCM'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamında verdiği yakalama kararının ardından tutuklandı.

        Interpol tarafından kırmızı bültenle insanlığa karşı suçlar sebebiyle aranan Duterte'nin destekçileri eski Devlet Başkanı'nın "anayasal haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle gözaltı kararına tepki gösterdi.

        Öte yandan, Duterte karşıtları, adaletin yerini bulduğunu, Duterte yönetiminde "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında cinayet işleyen polisler ve suçluların ceza almaları gerektiği görüşünde.

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        Filipinler Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Duterte'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        BİNLERCE POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

        Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polisin görevlendirileceği belirtilmişti.

        Güvenlik güçlerinin, Duterte'yi yakalamak için başkent Manila'daki Ninoy Aquino Havaalanı başta olmak üzere farklı ulaşım noktalarına gönderildiği bildirilmişti.

        UCM VE FİLİPİNLER'İN "UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

        UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

        Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

        Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

        UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

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