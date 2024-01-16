Eski Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den şaşırtan imza!

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Corinthians, Gustavo Henrique'nin serbest kalma bedelinin Brezilya kulüpleri için 300 milyon Brezilya Reali olduğunu da açıklarken, bu rakamın yurt dışındaki kulüpler için ise 100 milyon Euro olduğu ifade edildi.