Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Eski Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den şaşırtan imza! - Futbol Haberleri

        Eski Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den şaşırtan imza!

        Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, İspanya'da da tutunamadı ve ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Brezilya Serie A ekibi Corinthians ile sözleşme imzalarken, serbest kalma bedeli dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2022 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid'e giden Gustavo Henrique, ülkesi Brezilya'ya geri döndü.

        • 2

          Valladolid'de de umduğunu bulamayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a transfer oldu.

        • 3

          Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imnzalandığı ifade edildi.

        • 4

          Yapılan açıklamada oyuncunun haklarının %70'inin alındığı da belirtilirken, Henrique'nin %30'luk hakkının ise Real Valladolid'de olduğu aktarıldı.

        • 5

          SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

          Corinthians, Gustavo Henrique'nin serbest kalma bedelinin Brezilya kulüpleri için 300 milyon Brezilya Reali olduğunu da açıklarken, bu rakamın yurt dışındaki kulüpler için ise 100 milyon Euro olduğu ifade edildi.

        • 6

          Real Valladolid forması ile 13 maça çıkan Gustavo Henrique, 1 gollük katkı sağlamıştı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa