Eski Fenerbahçeli Arthur Zico, Paris'te soyguna uğradı!

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilya efsanesi Zico, Paris'te 500 bin Euro'luk soyguna uğradı.

Brezilya Olimpiyat delegasyonu üyesi olan efsane isim, oyunların başlamasına kısa bir süre kala şok yaşadı. Fransa basınında Le Parisien'in haberine göre Zico'nun içinde toplam 500 bin Euro'luk kişisel eşyasının yer aldığı çantası çalındı.

Alınan bilgiye göre, Paris'te kaldığı otelden taksiyle ayrılan Zico'nun çantası, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar tarafından taksinin içinden çalındı. Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı evrakların yer aldığı belirtildi. Yaşanan olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.