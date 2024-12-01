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        Haberler Dünyadan Eski eşler Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in kızı Apple kendini dünya sosyetesine tanıttı - magazin haberleri

        Eski eşler Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in kızı Apple kendini dünya sosyetesine tanıttı

        Eski eşler Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in 20 yaşındaki kızı Apple, dünya jet sosyetesine giriş anlamına gelen Débutantes balosuna katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:01
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        • 1

          Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, Coldplay grubunun solisti olan eski eşi Chris Martin ve iki çocuğuyla birlikte Paris'te, kendi deyimiyle "özel ve uzun bir hafta sonu" geçirdi. Paltrow, bu hafta sonundan bazı fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

          52 yaşındaki Hollywood yıldızı, 20 yaşındaki kızı Apple Martin'e Paris'teki geleneksel Débutantes balosunda eşlik ederken kameralara gururla gülümsedi. Avrupa'nın en gösterişli sosyete balosu, kraliyet ailelerinin ve sosyetik ailelerin kızlarının kendilerini parçası oldukları dünya jet sosyetesine tanıtma organizasyonu olarak biliniyor.

        • 2

          Gwyneth Paltrow'un paylaştığı bir fotoğrafta Apple, etkinlik öncesinde annesiyle birlikte prova sırasında görülüyor.

          Apple, tamamlanması 750 saat sürdüğü öğrenilen özel yapım bir mavi elbiseyle etkinliğe katıldı.

        • 3

          Gwyneth Paltrow, 81 yaşındaki annesi Blythe Danner, eski eşi Chris Martin, çocukları Apple ve Moses ile birlikte baloda verdikleri fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı.

        • 4

          Gwyneth Paltrow, ailenin Paris'i keşfederken çekilmiş bazı fotoğraflarını da es geçmedi.

          Fotoğraflardan birinde, eski eşi Chris Martin (47) ve oğulları Moses (18), parkta bir bankta oturup dinlenirken görülüyor.

        • 5

          10 yıl önce evliliklerini bitiren Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, kızlarının özel hafta sonu için yeniden bir araya geldi.

          Geleneğe uygun olarak, baloya katılan genç kadınların her birine, şövalye olarak bilinen genç bir erkek eşlik etti.

          Balonun katılımcıları arasında geçmiş yıllarda Avrupa kraliyet ailesinin genç kadınlarının yanı sıra ünlü isimlerin kızları da yer aldı. Oscar ödüllü Reese Witherspoon ve Ryan Philippe'in kızı Ava Philippe (25), 2017'de katıldı. Emily in Paris yıldızı Lily Collins (35), ilk kez 2007'de sahneye çıktı.

        • 6

          Vanderbilt Üniversitesi öğrencisi olan Apple, bugüne kadar çoğunlukla halkın gözünden uzak durdu ancak hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve balo ile kendini tanıttı.

          Her yıl düzenlenen toplantıya katılmak için genç kadınlar ve ailelerinden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

          Davetin yaratıcısı Ophélie Renouard'ın, misafirlerini görünüşlerine, zekalarına ve aile bağlantılarına göre davet ettiği öğrenildi.

          Etkinlik, bir hayır kurumu bağış toplama etkinliği olarak lanse ediliyor. Bu yılki balodan toplanan bağışların çocuk sağlığıyla bağlantılı iki kuruluşa gönderileceği öğrenildi.

        • 7

          2003'te evlenen Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, 2014'te ayrıldı, boşanmaları resmi olarak 2016'da gerçekleşti.

          Gwyneth Paltrow, 2018'de 53 yaşındaki senarist Brad Falchuk ile evlendi.

          47 yaşındaki Chris Martin ise 2017 yılından bu yana 35 yaşındaki Dakota Johnson ile birliktelik yaşıyor.

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