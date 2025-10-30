Angelina Jolie ile Brad Pitt, Şubat 2022'den beri, evli oldukları dönemde satın aldıkları, içinde şarap imalathaneleri, şarap bağları ve şatolarının bulunduğu Fransa'daki Chateau Miraval için hukuk mücadelesi veriyor. Özellikle Brad Pitt, 2016'da ayrıldığı Angelina Jolie ile hukuk mücadelesinde kararlılığını sürdürüyor.

Brad Pitt'in avukatları, Los Angeles'taki mahkemeye sunduğu belgelerle, Angeline Jolie'den Chateau Miraval'daki hissesinin satışıyla ilgili özel yazışmalarını talep etti. Pitt, eski eşinin, işletme müdürü Terry Bird, İngiliz halkla ilişkiler uzmanları Chloe Dalton ve Arminka Helic ile iki finans danışmanıyla olan e-postalarını mahkemeye teslim etmesini istedi. Pitt, belgelerde Jolie'nin daha önce kendi beyanında, Terry Bird ile iş ve profesyonel hayatının her yönüyle, hukuki konular da dahil olmak üzere, düzenli olarak konuştuğunu kabul ettiğini belirtti. Jolie, tartışmalı belgeleri vermeyi reddetti.

Brad Pitt'in avukatları, Angelina Jolie'nin "davanın özüne ilişkin kritik belgeleri gizleme ayrıcalığını kötüye kullandığını" belirterek, 22 belgenin ibraz edilmesi talebini tekrar etti.

Angelina Jolie’nin hukuk ekibi, bu davayı Brad Pitt’in, eski eşini yıllardır “Taciz ve kontrol etme” çabasıyla sürdürdüğünü söylüyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 24 yaşında Maddox, 21 yaşında Pax, 20 yaşında Zahara, 19 yaşında Shiloh ve 17 yaşında ikizler Vivienne ve Knox olmak üzere altı çocuğu var. 12 yıllık birliktelik ve iki yıllık evlilikten sonra 2016'da ayrılan ikili, Aralık 2024'te resmen boşandı. Jolie, ortak sahibi oldukları şarap imalathanesindeki hissesini 2021'de Stoli Group'un şarap bölümü olan Tenute del Mondo'ya sattı. Bu satışın ardından Pitt, 2022'de Jolie'nin, hisselerini kendisinin onayı olmadan satmayacağına dair önceki bir anlaşmayı yerine getirmediğini iddia ederek dava açtı. Pitt, eski eşi Jolie'nin "kötü niyetli" davrandığını iddia etti. Jolie de Pitt'in kendisine "kin dolu bir savaş açtığını" iddia ederek karşı dava açtı.

REKLAM

Angelina Jolie'nin hukuk ekibi, daha önce Brad Pitt'in, "İstismar ve örtbas etme konusunda kendisini sessizliğe zorlamak için tasarlanmış" bir gizlilik anlaşmasını imzalamadığı için Jolie'nin şarap imalathanesindeki hissesini satmasını sorun ettiğini iddia etmişti. Bu anlaşma, 2016'da, Brad Pitt'in ailesine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen özel bir jet uçuşuna atıfta bulunuyordu. O dönemde yetkililer, soruşturmaların ardından Pitt'i suçlamamış ve Jolie de suç duyurusunda bulunmayı reddetmişti.