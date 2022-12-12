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Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Ankara'da Mehmet E. eski eşi Pelin C. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Daha sonra üzerindeki tabancayla Pelin C.'ye ateş etti. Yaralı halde yere yığılan kadının başında bir süre bekleyen Mehmet E. olay yerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Polis tarafından durdurulan Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. İkna edilen Mehmet E. gözaltına alındı

Giriş: 12.12.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı
Eski eşini sokak ortasında vurdu
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DHA

Ankara'da Mehmet E. (55), eski eşi Pelin C.'yi (47) sokak ortasında tabancayla ateş edip, yaraladıktan sonra başında bekledi. Polis gelince silahı başına dayayan Mehmet E., kısa sürede ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. Mehmet E., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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