Eski eşini öldürmek için firar etti! Alarma geçen Trabzon polisi yakaladı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Beşikdüzü Açık Cezaevi'nde iki gün önce yapılan akşam sayımında hırsızlık hükümlüsü olan F.K.'nın firar ettiği ortaya çıktı.

Cezaevinden firar eden F.K. polisi alarma geçirdi. Gidebileceği yerlerde araştırma yapan polis, F.K.’nın ayrıldığı eşi E.B.'nin bilgisine başvurdu.

Polis, eski eşinin cezaevindeyken kendisini tehdit ettiğini belirten kadını korumaya aldı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Olası bir kadın cinayetinin önüne geçmek için alarm veren Trabzon Polisi, genç kadını bir başka eve nakletti. Firari hükümlünün peşine düşen polis, kısa sürede F.K.'nın Kaymaklı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polis F.K.’yi metruk bir binada yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yakalanmasının ardından eski eşi de evine döndü.