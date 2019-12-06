İsmail Bölükbaşı ibolukbasi@haberturk.com

Türkiye'yi yasa boğan balerin Ceren Özdemir'in katili hükümlü Özgür Arduç'un cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkmasıyla, gözler firari mahkumlara çevrildi. Açık cezaevlerindeki işleyiş ve özelllikle cinayetten hüküm giyen suçlunun kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme süreci Ceren katliamıyla birlikte gündemden düşmüyor. En çok eleştirilen konulardan biri de iyi hal indirimi.

Hükümlülerin açık cezaevine geçmesi için gerekli testler ile iyi hal raporlarına ilişkin incelemelerin yeterince yapılmadığı hususunda ihmaller olduğu düşünülüyor. En büyük sorun da işte burada görülüyor. Çünkü katil zanlılarının açık cezaevine nakledilirken ya da nakledildikten sonra özellikle izinli çıktıktan sonra firar ettikleri belirtiliyor. Bu katil zanlılarının tekrar yakalanıp kapalı cezaevine gönderildikten sonra 'iyi hal' sebebiyle yeniden açık cezaevine alınması da en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İNFAZ SİSTEMİNİ CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM

Hukukçular, infaz düzenlemesinde 'katile' dışarı çıkma fırsatı sunan yapı acilen rehabilite edilmesi yönünde uyarılarda bulunurken, bir açıklamada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan geldi. Şentop, açık cezaevinde mahkûmların izinli çıkması tartışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "(Ceren Özdemir cinayeti) Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım."

BAKAN GÜL: VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na yaptığı açıklamada, tartışmalarla gündeme gelen konulara kalıcı neşteri vurmak için devletin tüm kurumlarının ortak çabası gerektiğine dikkat çekti. Bakan Gül, "Bu toplantıyı kadına karşı şiddet olaylarının gölgesinde yapıyoruz. 2 gün önce bir cani tarafından hayatının baharında hayata veda eden Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başısağolsun, üzüntümüz çok büyük. Bu konuda ne yapabiliriz, nerede eksiğimiz var, hangi konunun üzerine gitmeliyiz vakit kaybetmeden bu hususlar üzerinde düşünmeli, harekete geçmeliyiz.

Aile içi şiddete, kadına yönelik şiddet olaylarında bir pansuman yapmak, merhem sürmek değil, kalıcı bir neşter vurmak devletin tüm kurumlarının ortak çabasıyla toplumun bütün kesimlerinin çabasıyla mümkün olacaktır. Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir. Olayın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamak gerektiği hepimizce malumdur."

AÇIK CEZAEVİ GEÇİŞ VE İZİN KOŞULLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete'de 17 Ağustos 2016'da yayımlanarak yürürlüğe 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen Geçici 6. maddesindeki düzenleme ile, 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından denetimli serbestlik ile ön şart olan yarı açık cezaevine geçiş süreci değiştirildi. Söz konusu yönetmelikte 07 Eylül 2016 ve 22 Şubat 2017'de yapılan iki yönetmelik değişikliğiyle de açık cezaevine geçiş ve dolayısıyla denetimli serbestlik yasası uygulamaları değiştirildi. Buna göre, açık cezaevine geçiş koşulları şöyle güncellendi:

"Cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler, cezalarının sadece 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverilme süresine 7 yıl veya daha az kalması kaydıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler. Cezalarının toplamı 10 yıl veya yukarı olan hükümlüler ise, toplam cezalarının 1/10’unu (onda birini) herhangi bir cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverme süresine 7 yıl veya daha az kalması şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptir.

5 YILDA 41 CİNAYET

İşte tartışılan bu hükümlülerden bazıları, cezaevinden firar etmelerinin toplumda dehşet saçıyor. Sadece son 5 yılda firar eden hükümlüler nedeniyle 2'si 18 yaşından küçük 19'u kadın, 3'ü çocuk tam 41 kişi bıçak ve tabanca ile katledildi. İşte 2014 yılından bu yana basına yansıyan cezaevi firarilerinin cinayetleri...

KORUMA TALEBİ REDDEDİLEN KADINI ÖLDÜRDÜ

209 KASIM - Hatay'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya (47),boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Kaya, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya'nın, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine gittiği ve 'koruma tedbir' talebinde bulunduğu, ancak başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

Melisa Kalem

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

2019 KASIM - İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkıp vaktinde geri dönmediği için firari olan Şehmuz Selçuk (24),sevgili olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Melisa Kalem (24) ile tartıştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce Şehmuz Selçuk, yanında getirdiği pompalı tüfekle genç kadını vurup, öldürdü. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

2 POLİSİ YARALADI

2019 KASIM - Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü Ekrem Özgün (24),Kayseri'de yakalandı.

Halit Ayar

İTÜ MEZUNU HALİT BIÇAKLANDI

209 EYLÜL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralandı. Olayla ilgili olarak Emra Yaşar (27),Erhan Kurdal (27) gözaltına alındı. Olaydan iki gün sonra tutuklanan cinayet şüphelilerinden 27 yaşındaki Emra Yaşar'ın 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı öğrenildi. Cezaevindeki 'iyi hali' sebebiyle Yaşar'a 2 Eylül'de izin verildiği kaydedildi. Emra Yaşar'ın 15 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. 27 yaşındaki Erhan Kurdal'ın ise 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu öğrenildi. Erhan Kurdal'ın da 10 suçtan kaydının olduğu ifade edildi.

Birsen Mıngır

YANGINLA DIŞARI ÇIKARDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

2019 EYLÜL - Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali M., Konya'nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'taki eşi Birsen Mıngır'ın (48) evine geldi. Daha sonra mutfak penceresinden evi ateşe veren Ali M., yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetti.

KORUMA KARARINA RAĞMEN OTOMOBİLDE KATLETTİ

2019 EYLÜL - Denizli'de, iki ay önce cezaevinden firar eden 38 yaşındaki M.K., kıskançlık yüzünden 31 yaşındaki Pınar Eliuz'u otomobilde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eliuz'un, M.K. hakkında, defalarca şikayet dilekçesi verdiği ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

7 AYLIK HAMİLE EŞİNİ 9 YERİNDEN BIÇAKLADI

2019 AĞUSTOS - Antalya'nın Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, cezaevi firarisi Murat Ç. (36),iddiaya göre cep telefonunda bir polisle samimi fotoğrafını gördüğü 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.'yi, 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Zehra Ç. hastanede tedaviye alınırken, Murat Ç. tutuklandı. 2017 yılında cezaevine giren zanlının, bu yıl mart ayı sonunda Burdur Açık Cezaevi'nden Antalya Açık Cezaevi'ne sevk edilirken firar ettiği belirlendi.

BİR KİŞİYİ YARALAYIP, BİR KİŞİYİ DE ÖLDÜRDÜ

2019 NİSAN - Adana'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde yatarken kaçan hükümlü Ramazan Y. (24),27 Mart'ta, Ramazan Eren (23) isimli şahsı Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden vurup ağır yaraladı. Polis Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Ramazan Y. kendisini polise ihbar ettiğini düşündüğü, aralarında Suat Duruhan'ın da (39) bulunduğu şahıslarla mahalledeki metruk ahırda 1 Nisan günü tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Ramazan Y. "Beni neden polise ihbar ettiniz" diyerek ateş etmeye başladı. Suat Duruhan kafasına isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Iryna Lymar

UKRAYNALI IRYNA'YI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

2018 EKİM - Hatay'ın Meydan Mahallesi'ndeki apartmana 20 gün önce taşınan Iryna Lymar'ın (33) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis, Ukrayna uyruklu Iryna Lymar'ı banyoda çıplak, boynundan asılı halde ölü buldu. Yapılan araştırmada Iryna Lymar'ın evine, yağma ve hırsızlık suçlarından aldığı 19 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Fikret Karaman'ın (46) girdiği tespit edildi. Polis, İskenderun'dan kaçan Fikret Karaman'ın ailesinin bulunduğu Antakya ilçesine gittiği, burada da çıkan bir tartışmada ayağından vurulduğunu belirledi. Antakya'da bir hastanede tedavi görürken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Fikret Karaman sorgusunda, Iryna Lymar'la tartıştığını daha sonra boğarak öldürdüğünü söyledi. Karaman, intihar süsü vermek için genç kadını soyup banyoya astığını da söyledi.

Erkan Topçu

OTOMOBİLLE KASTEN ÇARPIP, ÖLDÜRDÜ

2018 EKİM - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 30 yaşındaki Necati Koç, tartıştıkları arkadaşı Erkan Topçu'yu (45),otomobille kasten çarparak öldürdüğü iddiasıyla yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili daha önce 2 şüphelinin tutuklanmıştı.

Zübeyde Kahraman

TETİKÇİ YANLIŞLIKLA 3 ÇOCUK ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

2018 AĞUSTOS - İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak'ta evinin önünde oturan 3 çocuk annesi Zübeyde Kahraman (40) silahla öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katilin aynı zamanda cezaevi firarisi de olan şüpheli Murat K. olduğunu belirledi. Para karşılığında birini silahla korkutmak isterken 2005 yılında 6 yaşında bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle tutulduğu cezaevinden bir yıl izinli çıkmasının ardından firar eden şüpheli, yine kendisine ödenen para karşılığı bir kişiyi vurmak isterken Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti.

MÜEBBET YARGITAY'DA BOZULUP SERBEST KALINCA YİNE ÖLDÜRDÜ

2018 AĞUSTOS - Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Nisan 2000 yılında, Alaattin Demir öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Kozan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kozan'ın müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. 5 yıl cezaevinde kalan Kozan, serbest bırakıldı. Daha sonra yerel mahkemede tekrar görülen davada, hükümlüye 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Güvenlik güçlerince aranırken İstanbula giden Kozan, 21 Eylül 2011 tarihide ise Bakırköy ilçesinde alacak-verecek meseli yüzünden tartıştığı Hasan Günday'ı (37) öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Kozan, Osmaniye Cezaevi'ne kondu. Kozan, yargılandığı ikinci cinayetten de 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar etti. Kozan, Gülbahçesi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

KIZ ARKAŞANIN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

2018 TEMMUZ - İstanbul Avcılar'da, Avcılar'da bir apartmanın çatı kısmında çuvala sarılı erkek cesedi bulundu. Cesedin 59 yaşındaki Mustafa K.'ya ait olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olduğu, çok sayıda arama kaydı ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan A.A.'nın Mustafa K'yı, maktulün gelini olan arkadaşı S.K. (26) ile öldürerek çuvala koydukları belirlendi. Eşi cezaevinde olan S.K.'nın kayınpederi ile aynı evde yaşadığı belirtildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİNİ YAKTI

2018 HAZİRAN - Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, cezaevi firarisi Çağlar A. (21) annesi Ayşe A.'nın yaşadığı eve sabah saatlerinde gelerek para istedi. Çağlar A.'ya olumsuz yanıt veren anne, korkup evden kaçtı. Çağlar A. ise evi ateşe verip kayıplara karıştı. Çağlar A.'nın evde bulunan 1 yaşındaki bebeği yanan evde mahsur kaldı. Komşuların kurtardığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre sonra cezaevi firarisi zanlı baba, bebeğini görmek için geldiği hastanede yakalandı.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP, EVİNİ YAKTI

2018 NİSAN - Bursa'da, cezaevi firarisi 33 yaşındaki Yaku Dağdelen, pazar yerinde kayınpederi Mahmut Çiftçi'yi öldürdü. Ardından kayınpederinin evini yakan Dağdelen, rehin aldığı bir kişiyi bacağından vurdu.

Sultan Uluışık

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE YAKALADIĞI KİŞİYİ YARALADI

2017 ARALIK - Antalya'nın Kepez ilçesinde, cezaevinden firar eden Sedat Uluışık (39),yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu tek katlı gecekonduya gitti. Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık'ı (27) ve M.S.Ö.'yü (60) yatakta gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla M.S.Ö.'yü 5, eşini ise 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

16 YAŞINDAKİ KIZIN CESEDİ BAVULDA BULUNDU

2017 KASIM - Cezaevi firarisi olan, uyuşturucu, hırsızlık ve çocuk istismarından 29 suç kaydı bulunan 31 yaşındaki A.Ş., bir yıl önce 16 yaşındaki D.İ'yi Gaziantep'ten kaçırarak İstanbul'a getirip, birlikte yaşamaya başladı. A.Ş. tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla Antalya'da yaşamaya başlayan ailesinin yanına gitmek isteyen küçük kız, A.Ş. otogarda yakalanıp eve getirildi. Burada çıkan tartışmada A.Ş., D.İ.'yi boğarak öldürdü, cesedini de bavula koyarak evlerinin aşağısındaki metruk gecekonduya bıraktı. Kendisine engel olmak isteyen aile yakınlarını ise havaya ateş açarak uzaklaştırdığı ifade edildi.

ÜÇ AY İÇİNDE ÖNCE EŞİNİ VURDU, SONRA İKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

2017 KASIM - Antalya'da, cezaevi firarisi Göksel Akşeker'in (40),30 Ağustos'ta eşi Şura Akkök Akşeker'i Konyaaltı ilçesi Hurma Mahalllesi'nde tabancayla vurup, yaraladı. Öldüğünü düşünerek olay yerinden kaçan Akşeker, bu olay sonrası Hira (3) ve Elasu'yu (5) da yanına alıp, firari olarak Aksu İlçesi Soğucaksu Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Olaydan 2.5 ay sonra Göksel Akşeker, kızlarını silahla öldürüp ihtihar etti.

Tolga Üner

SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞEN GENCİ ÖLDÜRDÜ

2017 EYLÜL - Bursa'da, cezaevi firarisi 31 yaşındaki İsmail Belli, kız arkadaşı Tuğba E. (18) ile görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı Tolga Üner'i (33) tabancayla vurarak öldürdü.

4 YILDIR FİRARİ, EMEKLİYİ ÖLDÜRDÜ

2017 TEMMUZ - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Hasdere Mahallesi Tarihi Taş Köprü civarındaki ağaçlıklar arasında cesedi bulunan emekli zabıt katibi ve iki çocuk babası Çetin Okatan'ın (50) katil zanlısının, cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Zanlı F.C'nin, 2014 yılında cezaevinden firar ettiği, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi 21 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜRÜP, 30 LİRASINI GASP ETTİ

2017 HAZİRAN - Mersin'de, birçok suçtan sabıkası olan ve Sinop Yarı Açık Cezaevi'nden firar eden 45 yaşındaki Ömer Bülent Yalçın, Merkez Yenişehir İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Ali Erdoğan Öner'i 4 bıçak darbesiyle öldürüp, 30 lirasını gasp etti.

Neşe Karaca

YOLDAN GEÇERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

2017 MAYIS - İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan Armağan Turna (31) ile Sırat Kazak (33) Yenişehir Mahallesi'nde karşılaştı. Tartışma sırasında Turna, belinden çıkardığı tabancayla Kazak'ı ayağından vurdu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Kazak'ın peşinden giden Turna, 2 el daha ateş etti. Ancak kurşunlar o sırada caddeden geçen Neşe Karaca'nın göğsüne ve eline isabet etti. Karaca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Kazak ise cezaevi firarisi olduğu anlaşılınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN CEZAEVİNDEN KAÇTI

2017 MAYIS - Kayseri'de, Ercan Taşdemir, iddiaya göre başka erkeklerle birlikte olduğunu öne sürdüğü sevgilisi Betül Türkmen'i, 30 Ocak 2015 tarihinde götürdüğü Obruk Mahallesi'nde tüfekle vurarak öldürdü. Taşdemir, 2 yıl sonra cesedin yerini değiştirmek için cezaevinden kaçtı. Yakalanan Taşdemir, yeniden cezaevine gönderildi.

FİRAR ETTİ YİNE ÖLDÜRDÜ

2017 MART - Çorum'da 2014 yılında komşusunun oğlu olan lise öğrencisi 16 yaşındaki A.U.'yu kaçırarak yağma ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarından tutuklanan ve aldığı hapis cezasının kalan kısmını açık cezaevinde geçirdiği belirtilen Ünsal A., izinli olarak çıktığı açık cezaevine dönmedi. Ünsal A.'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Bu sırada Ünsal A., buluştuğu galerici arkadaşı 32 yaşındaki Ümit Şahin'i öldürüp cesedini gömdü. 37 yaşındaki Ünsal A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, YAKTILAR

2016 KASIM - Konya'da hakkında kayıp başvurusu bulunulan İsmail Kazancı (53) tüfekle öldürüldükten sonra cesedi yakıldı. Kazancı'nın en son Tuncay Y. (30) ve Bayram B. (26) ile görüştüğü belirlendi. Cezaevi firarisi Tuncay Y.'nin kayıp başvurusu yapıldıktan hemen sonra minibüsünü hurdacıya sattığı anlaşıldı. Minibüsü henüz parçalanmadan satıldığı yerde bulan ekiplerin incelemelerinde araçta kan izlerine rastlanınca Tuncay Y. ve Bayram B. gözaltına alındı. Olay yerinde yaşananları anlatan ve suçlarını itiraf eden iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

2016 EKİM - Erzincan'da, yarı açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden 29 yaşındaki Seçkin Oğuz, tartıştığı eşi 25 yaşındaki Güler Oğuz'u bıçaklayarak öldürdü.

Fulya Özdemir

AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

2016 EKİM - İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan 29 yaşındaki Fulya Özdemir, geçen yıl Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada yaşamaya başladı. Kızından haber alamayan İsviçre'de yaşayan baba Eyvaz Özdemir, Kaş'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatılırken, aramalar Fulya Özdemir'in arkadaşı Atila Matka'nın evinin yakınlarında yoğunlaştırıldı. Cinayet şüphesiyle aranan Atila Matka Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'ne bağlı Karıştıran Beldesi'nde jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Kırklareli Yarı Açık Cezaevi'nden firari olduğu, Kaş'ta kaçak yaşadığı ve gayriresmi şekilde çalıştığı belirtilen Atila Matka ile Fulya Özdemir arkadaşlığının bir süre önce hayvan alışverişi sırasında başladığı belirtildi. Özdemir ve Matka'nın arkadaşlığının kısa sürede ilerlediği kaydedildi. Genç kadının, cezaevi firarisi olması başta, birçok sırrını öğrendiği Atila Matka'dan kısa süre önce ayrılmak istediği ve cinayetin de bu nedenle işlendiği belirtildi.

Esen Yaman

ARKADAŞININ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

2016 EYLÜL - İzmir'in Gaziemir ilçesinde cezaevinden firar eden 30 yaşındaki S.G., cezaevindeki arkadaşının eşi 29 yaşındaki Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Hediye Gülfidan Kara

İZNE ÇIKIP, 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

2016 AĞUSTOS - İzmir'in Konak İlçesi'nde 4 yıl önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 35 yaşındaki Hediye Gülfidan Kara'nın, 2 çocuğunun babası 38 yaşındaki Rasim Semetey tarafından öldürüldüğünü ortaya çıktı. Resmi nikahsız birlikte yaşadığı Kara'yı kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf eden Rasim Semetey'in, Bornova İlçesi'nde gösterdiği noktada yapılan aramalarda insan kemikleri bulundu. Gültepe Semti'nde oturan 2 çocuk annesi Hediye Gülfidan Kara'nın yakınları 21 Ağustos 2012 tarihinde polise gidip, yağma suçundan cezaevine giren ve bayram iznine çıkan imam nikahlı eşi Rasim Semetey ile buluştuktan sonra ortadan kaybolduğu yönünde ihbar yaptı.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ VURMAK İSTERKEN 10 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRDÜ

2016 TEMMUZ - Adana'da, askerliğini yaparken geçirdiği kaza sonucu gazi olan bir cezaevi firarisi Serkan Aktulum, eski eşinin sevgilisini vurmak isterken, ailesi ile birlikte kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki polis kızını öldürdü. Uyuşturucu ticareti suçundan 2014 yılında cezaevinden çıkan, daha sonra da başka bir suçtan Malatya Cezaevi'ne giren Serkan Aktulum, 2016 nisan ayında cezaevinden firar etti.

İNTİKAM CİNAYETİNDE YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

2016 MAYIS - Adana'da cezaevi firarisi Celal Derin (39),amcasının oğlu Cumali Dağoğlu (25) ile birlikte, Uğur Polat'ı (28) öldürüp, Abdulselam Saygılı'yı (23) ise ağır yaraladı. Emniyetteki sorgularında, cinayeti 4 yıl önce öldürülen Erkan Dağoğlu'nun (34) intikamına almak işlediklerini itiraf eden zanlılar tutuklanırken, asıl hedefin Polat değil, Saygılı olduğu ortaya çıktı.

Simge Alay

BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

2016 NİSAN - İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, ikinci evliliğini yapan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Simge Alay, şiddet gördüğü için boşanma davası açıp suç duyurusunda bulunduğu eşi 46 yaşındaki Kadir Alay tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Kadir Alay'ın, Simge Alay'ın şikayeti üzerine evden uzaklaştırma cezası aldığı, ayrıca çeşitli suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce izinli çıktığı öğrenildi. Cezaevi firarisi Kadir Alay'ın Simge Alay'ı bir süre önce karnından bıçakladığı, genç kadının korktuğu için şikayetçi olmadığı belirtildi.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

2016 MART - Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde cinayete kurban giden 33 yaşındaki Uğur Dönmez'in, cezaevi firarisi İlyas B. tarafından eski eşi Döndü A. ile ilişki yaşadığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

ARACINI GASP ETTİKLERİ TAKSİCİYİ ÖLDÜRDÜLER

2016 ŞUBAT - Konya'nın Kadınhanı İlçesi'nde kaybolan taksi şoförü 23 yaşındaki Ramazan Işık'ı, aracını gasp etmek isteyen cezaevi firarisi 26 yaşınhdaki Murat E.'nin av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp, arkadaşı 25 yaşındaki Hüseyin D. ile cesedini dereye attığı ortaya çıktı.

Hülya Okatan

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

2016 OCAK - Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde açık cezaevinden firar eden 33 yaşındaki Göksel Okatan, tartıştığı eşi 30 yaşındaki Hülya Okatan'ı tabanca ile öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

ÜVEY OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

2015 MAYIS - Gaziantep'te, hükümlü bulunduğu cezaevinden 3 yıl önce firar eden 45 yaşındaki Ali Efe T., tartıştığı üvey oğlu 36 yaşındaki Hasan Dizlek'i tabancayla ateş ederek öldürdü.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ YARALADI

2014 KASIM - Samsun'un İlkadım ilçesinde C.M., çay ocağı önünde oturan Zafer Köroğlu'na (41) henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş etti. Olayda Köroğlu ölürken, B.A. ise seken kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan C.M'nin 'adam yaralama ve iş yeri kurşunlama' gibi 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve cezasını çektiği Bafra Yarı Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği belirtildi.

TRAFİK MAGANDASI FİRARİ ÇIKTI

2014 EKİM - İstanbul Bahçelievler'de, 8 ay önce otomobilinde öldürülen marangoz Tuna Karagöz'ün (24) trafik magandası kurbanı olduğu ortaya çıktı. Karagöz'ü yaşanan bir trafik kazasının ardından öldüren Hanif T.'nin Silivri Açık Cezaevi'nde firar ettiği belirlendi.

16 YAŞINDAKİ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

2014 EYLÜL - Diyarbakır'da cezaevi firarisi 17 yaşındaki K.K., dini nikahlı eşi, 1 çocuğunun annesi 16 yaşındaki Mihriban Işıklı'yı tabancayla öldürdü. K.K., daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI, EŞİ VE 4 AYLIK BEBEĞİNİ REHİN ALDI

2014 MART - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı iddia edilen Onur D., polislerin kendisini yakalamak için evine gelmesi üzerine birlikte yaşadığı kadın ile 4 aylık bebeğini tabancayla rehin aldı. Yaklaşık 2.5 saat süren gergin anlar Onur D.'nin savcıya teslim olmasıyla son buldu. Onur D.'nin 9 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtildi.

FİRAR EDEN MAHKUMLAR İNFAZ KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ

2014 OCAK - Hatay'ın Samandağı ilçesinde bulunan K1 Tipi Kapalı Cezaevi'nden kaçan 6 hükümlü tarafından ağır yaralanan infaz koruma başmemuru Fayat Toy, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.