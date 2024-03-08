Mardin'in Midyat ilçesinde, boşanma aşamasındaki 4 kız çocuğu annesi Elbiren E. (35), eşi H.E. (37) tarafından adliyede saldırıya uğradı.

Vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Elbiren’in, daha önce de bıçakla kovaladığı kocasından kaçıp markete girerek kurtulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

"KURTARIN BENİ BU ADAMDAN"

Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 4 kız çocuğum var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

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Midyat ilçesinde 2009 yılında H.E. ile evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2022 yılının ekim ayında Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

Çiftin süren boşanma davasında H.E., mahkeme çıkışında Elbiren’e saldırarak darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan Elbiren, tedaviye alındı. Elbiren’in baş ve boyun bölgesine aldığı darbelerle travma geçirdiği belirtilirken, H.E. ise gözaltına alındı. H.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.