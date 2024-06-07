Eski eşi ve sevgilisine karşılaşınca olay çıktı

REKLAM advertisement1

Aksaray’da Ali D. (30), bir hafta önce boşandığı eski eşi G., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesi ile yolda karşılaşınca tartışıp, kavga etti. Birbirlerine keser ve tornavida ile saldıran taraflardan Ali D. ile Mücahit A.’nın babası ve kardeşi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G., sevgilisi Mücahit A ve Mücahit A.'nın babası Yılmaz A.(48) ve kardeşi M.A. (16) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: İHA BAŞINA KESERLE VURUP YARALADI Yaşanan arbede sırasında M.A., Ali D.'nin başına keserle vurup yaraladı. Ali D. de tornavida ile M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı. Ardından kanlar içinde yere yığıldı. REKLAM

Fotoğraf: İHA Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşmak isteyen G., Mücahit A. ile kavgada yaralanan Yılmaz A. ve M.A.'yı yakaladı.

Fotoğraf: İHA Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G. ve Mücahit A. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.